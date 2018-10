Furia soferilor Diesel

Nu, nu conduc un automobil cu motorizare Diesel, ca sa lamurim lucrurile de la bun inceput. Dar pot sa-i inteleg pe acei soferi care s-au saturat de tot scandalul poluarii motoarelor Diesel, dupa trei ani de circ politic pe acest subiect. Pe cei care acum sunt dezamagiti si furiosi.Pentru ca, o data la cateva saptamani, ei mai aud o serie de vesti proaste. Cum ca nivelul poluarii cu oxid de azot, poluare generata de motoarele Diesel nedotate corespunzator, a depasit din nou toate limitele acceptabile. Cum ca tot mai multe orase germane anunta interdictii de circulatie pentru autoturismele pe motorina. In plus, si in al treilea an al crizei Diesel inca mai sunt facute publice noi cazuri de inselare a clientilor de catre constructorii de automobile.Iar acum? Sa fie totul din nou in regula dupa ultimul asa-numit summit Diesel organizat de Guvernul de la Berlin? Au fost rezolvate problemele? Nici vorba. Este vorba de un compromis jenant incheiat de partidele guvernamentale CDU, CSU si SPD intr-o sedinta de noapte. O sedinta cu un rezultat care este orice, dar nu o reparatie adevarata pentru soferii Diesel.Sa amintim de situatia din SUA, unde orice posesor al unui automobil cu motor Diesel afectat de frauda privind emisiile poluante are dreptul sa il dea pur si simplu inapoi si sa primeasca pe deasupra si o despagubire. Cetatenii germani afectati de acest scandal pot doar sa viseze la un asemenea scenariu fericit.Retehnologizare sau bonusIn Germania, solutia gasita pentru despagubirea soferilor Diesel afectati este de a le permite acestora sa aleaga intre doua optiuni: fie retehnologizarea masinii lor, prin instalarea unei noi unitati de tip hardware care ar urma sa reduca noxele emise, fie primirea unui bonus la cumpararea unui nou autoturism Diesel, care deja este dotat cu cele necesare pentru a indeplini normele de poluare.Suna mai bine decat este in realitate. Asta pentru ca, mai intai, retehnologizarea necesara pentru milioanele de masini cu motoare Diesel mai vechi nu este deocamdata disponibila la aceasta scara, din motive tehnice. Ceea ce se stia insa si inaintea summit-ului Diesel.In al doilea rand, guvernul federal ar astepta de la toti constructorii auto sa preia ei costurile retehnologizarii si montarii noilor instalatii la fieca ...citeste mai departe despre " Furia soferilor Diesel " pe Ziare.com