Germania: Azi incepe procesul colectiv impotriva Volkswagen

Actiunea judiciara incepe la patru ani de la izbucnirea scandalului, in septembrie 2015, transmite DPA.Germania permite doar de anul trecut procesele colective. In cazurile Volkswagen, cei aproximativ 470.000 de reclamanti individuali sunt reprezentati de Federatia asociatiilor de consumatori din Germania (VZBV)."Suntem de parere ca Volkswagen i-a pacalit pe clienti si acum trebuie sa suporte consecintele", a afirmat seful VZBV, Klaus Mueller.Producatorul auto a argumentat ca cei care au achizitionat vehiculele nu au suferit deloc pagube deoarece acestea pot fi conduse si sunt sigure.Plangerea vizeaza vehiculele cu motoare diesel de tip EA 189, iar obiectivul este de a stabili ca cei care au achizitionat masini VW au fost in mod intentionat lezati in urma folosirii de catre producatorul auto a unui soft pentru a eluda standardele de emisii poluante, a informat recent VZBV. Institutia vrea sa obtina compensatii pentru proprietarii de masini diesel VW care nu sunt atat de prietenoase cu mediul cum sustinea grupul auto atunci cand consumatorii au facut achizitia.Saptamana trecuta, procurorii germani i-au acuzat pe directorul general al Volkswagen, Herbert Diess, si presedintele Hans Dieter Poetsch, de manipularea bursei in privinta scandalului emisiilor.Cei doi, alaturi de fostul director general Martin Winterkorn, sunt acuzati ca in mod intentionat nu i-au informat la timp pe investitori de impactul financiar al scandalului. Din acest motiv, ei au influentat in mod necorespunzator pretul actiunilor companiei, a precizat Procuratura din Braunschweig.Avocatul lui Diess sustine ca directorul general nu ar fi putut anticipa turbulentele de pe pietele financiare si si-a efectuat in continuare atributiile.Winterkorn a demisionat la cateva zile dupa izbucnirea scandalului. In 2017, el le-a declarat autoritatilor ca nu a stiut mai devreme de manipularea emisiilor.Dupa ce oficialii VW au recunoscut falsificarea rezultatele testelor antipoluare, actiunile grupului german au scazut la Bursa de la Frankfurt cu pana la 37%. Daca investitorii ar fi stiut din timp de manipularea emisiilor, ei ar fi putut sa-si vanda mai devreme actiunile sau nu ar fi facut achizitii, au argumentat reclamantii.Pe plan global, Volkswagen a platit pentru implicarea in scandalul emisiilor