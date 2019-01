Noul motor, a carui productie a inceput deja in luna decembrie, se numeste IG-T 100, are greutate redusa si 100 de CP. Este folosit, in prezent, la fabricarea automobilelor Nissan Micra, dar ar putea in curand fi inclus si in dotarea altor masini de clasa mica si medie, fabricare de alianta Renault Nissan.Directorul general al Group Renault Romania, Christophe Dridi, a explicat pentru Ziarul Financiar de ce acest nou motor este important."Vorbim despre un motor nou pentru Alianta Renault-Nissan. Acesta foloseste o tehnologie noua prin care 'camasa' pistonului este pulverizata, astfel incat este mai usoara si uniforma si permite obtinerea unui grad de frictiune mai mic si o racire mai eficienta", a declarat Dridi.Potrivit profit.ro, pana acum la Mioveni se produceau, pe langa automobile Dacia, componete auto, cum ar fi cutii de viteza sau motoare, printre care cele de 1.4 litri si 1.6 litri, aspirate si cel de 0.9 litri, Tce.Totusi, pana acum fabrica n-a mai produs componete care sa nu fie folosite la fabricarea de Dacii, fie in Romania, fie in alte locuri din lume. ...citeste mai departe despre " Grupul Renault produce in premiera motoare pentru Nissan la Mioveni " pe Ziare.com