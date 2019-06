Guvernul a adoptat ordonanta de legalizare a ridesharingului. Iata in ce conditii vom calatori de acum cu Uber si Taxify

La finalul sedintei de Guvern de pe 25 iunie, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a catalogat adoptarea acestei ordonante ca pe un "act de curaj" din partea Executivului (uitand sa spuna ca a promis sa legalizeze inca din aprilie ridesharingul si ulterior s-a razgandit).Una peste alta, prin adoptarea ordonantei, Romania a intrat - tarziu si cu multe framantari, ce-i drept! - in randul tarilor ca Estonia, Franta, Italia si Portugalia, care au creat un cadrul legislativ distinct pentru ridesharing.Iata cum se va schimba transportul alternativ, in marile orase din Romania, dupa adoptarea acestei ordonante.Noi conditii pentru Uber, Taxify si Clever TaxiZiare.com a obtinut, pe surse, textul ordonantei care a ajuns astazi pe masa Guvernului, spre adoptare. Acesta contine mici modificari fata de variantele lansate in dezbatere publica, dar nu unele esentiale din punct de vedere al desfasurarii transportului alternativ.Astfel, potrivit documentului citat, pentru a functiona, toate platformele digitale de transport alternativ - cum sunt Uber si Taxify - vor fi obligate de acum inainte sa obtina un aviz de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Pentru eliberarea anuala a acestui aviz, operatorii platformelor digitale vor plati cate 50.000 de lei.La randul lor, soferii parteneri vor fi nevoiti sa se autorizeze la Autoritatea Auto Romana (ARR) pentru a putea face transport de persoane contra cost in regim alternativ. ARR le va elibera autorizatii de transport alternativ in localitatea de domiciliu, dar si cate o copie conforma, pentru fiecare autoturism folosit pe traseu.Masinile folosite pentru ridesharing vor avea aplicate - in partea din dreapta jos a parbrizului si lunetei - cate un ecuson. Acesta va fi de fapt un sticker pe care vor fi inscriptionate: numarul masinii si numele platformei digitale de ridesharing folosita.Soferii vor fi obligati sa dea bonuri fiscale (si chitante, la cererea pasagerului), iar toate fondurile obtinute din ridesharing de operatorii platformelor digitale vor trebui declarate si taxate potrivit legislatiei din Romania.Mai multe puteti afla citind integral documentul care, potrivit surselor Ziare.com, a ajuns astazi spre adoptare, ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat ordonanta de legalizare a ridesharingului. Iata in ce conditii vom calatori de acum cu Uber si Taxify " pe Ziare.com