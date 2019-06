Guvernul adopta azi OUG Uber, pentru legalizarea ridesharing-ului

"Vom stabili o formula care sa asigure pasagerilor transportul in siguranta, iar cetatenii sa beneficieze de transport de calitate", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Premierul nu a dat alte detalii despre prevederile cuprinse in ordonanta de urgenta, afirmand ca proiectul va fi detaliat la finalul sedintei de catre ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.Saptamana trecuta, Executivul a discutat ordonanta Uber in prima lectura, afirmand ca actul normativ a fost realizat dupa un proces complex de consultare publica cu toate partile interesate."Vom discuta azi in Guvern, in prima lectura, solutia legislativa pentru organizarea si functionarea activitatii de servicii alternative de transport dupa un complex proces de consultare publica cu toti cei interesati si parcurgerea etapelor legale si procedurale.Pentru prima data reglemantam acest tip de transport de persoane care functioneaza prin intermediul unor platforme digitale si la care apeleaza tot mai multi cetateni", a spus Dancila la inceputul sedintei de guvern de saptamana trecuta.Pe 23 mai, cu o intarziere de o luna, Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru reglementarea ridesharing-ului. Ulterior, proiectul a fost modificat si relansat in dezbatere publica, pe 7 iunie. Apoi, a fost iarasi modificat si relansat in dezbatere pe 10 iunie.Abia saptamana trecuta aceasta noua forma a ajuns in Guvern, insa pentru a fi discutata in prima lectura, pentru ca nu exista aviz din partea Consiliului Economic si Social (CES).Sute de taximetristi au cerut retragerea ordonantei: Ne discrimineaza!Sute de taximetristi au protestat saptamana trecuta in Piata Constitutiei, solicitand Guvernului sa retraga proiectul de ordonanta de urgenta."Proiectul le permite soferilor de ridesharing sa foloseasca masini vechi de 15 ani in transportul de persoane. Or - prin Legea 38/2003 - noi, firmele de taxi, putem folosi masini de cel mult 10 ani. Unde e egalitatea?In plus, la noi exista o fisa de calcul a tarifului, publica pe site-ul ARR. Dar aplicatiile de ridesharing cum calculeaza pretul unei curse? Imi puteti explica dumneavoastra sau poate altcineva sa imi explice mecanismul? Nu! Informatiile nu sunt publice si nu se regasesc nicaieri.Si va intreb din nou: unde ...citeste mai departe despre " Guvernul adopta azi OUG Uber, pentru legalizarea ridesharing-ului " pe Ziare.com