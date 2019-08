Anuntul a fost facut de premierul Viorcia Dancila, la inceputul sedintei de guvern."Aprobam suplimentarea fondurilor pentru Programul Rabla cu 135 de milioane de lei. Astfel, oferim inca 20.000 de vochere in valoare de 6.500 lei (fiecare - n.red.) pentru cei care vor sa isi inlocuiasca autovehicolul cu unul nou, putin poluant.Stiu ca este o decizie asteptata de multi romani, dar si de industria auto", a precizat Dancila.Programul Rabla se afla deja la a 15-a editie. Initial, in primavara acestui an, Guvernul a anuntat ca aloca peste 320 de milioane de lei pentru a acoperi plata a circa 35.000 de prime de casare (vouchere) . Tichetele se acorda odata cu casarea unui autoturism vechi in vederea cumpararii unuia nou, al carui sistem de propulsie genereaza maximum 130 g CO2/km. ...citeste mai departe despre " Guvernul da bani pentru inca 20.000 de vouchere in Programul Rabla " pe Ziare.com