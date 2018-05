Momentan, interdictia se va aplica doar pe doua strazi din cartierul Altona, intrand in vigoare la finele lunii, in 31 mai.Este vorba despre strada Stresemannstrasse, restrictia aplicandu-se pe 1,6 km, fiind interzisa circulatia vehiculelor diesel de 3,5 tone sau mai grele de atat; si strada Max-Brauer-Allee, restrictie aplicata pe 580 de metri ce include toate diesel-urile care nu sunt Euro 6.In oras au fost instalate deja 100 de indicatoare care anunta noua masura.Nivelurile de oxid de azot (NOx) emise de motoarele diesel si cunoscute drept cauze pentru diferite afectiuni respiratorii ar trebui sa scada semnificativ pe masura ce sunt vandute modelele eficiente Euro 6, iar actualizarile software-ului de curatare a emisiilor intra in vigoare, a declarat miercuri ministrul Transporturilor Andreas Scheuer, citat de Reuters.Orasele din Germania pot aplica astfel de restrictii in zone restranse, care cu timpul se vor extinde, dupa o decizie a celei mai inalte instante administrative.Amintim ca in luna februarie Curtea Administrativa Federala din Leipzig a luat o hotarare istorica pentru automobilismul din Germania, aproband masura interzicerii masinilor diesel in unele zone din marile orase ale tarii.Asta inseamna ca orasele germane care se confrunta cu probleme mari din cauza poluarii pot interzice masinile cu motoare diesel ce au norme de poluare mici in anumite zone pentru a tine sub control acest fenomen.Germanii nu sunt insa multumiti, pentru ca cei care au masini vechi vor trebui sa mearga pe rute ocolitoare si astfel vor polua mai mult. ...citeste mai departe despre " Hamburg este primul oras german care introduce interdictii pentru masinile diesel " pe Ziare.com