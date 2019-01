Sandero si Duster au fost printre cele mai achizitionate vehicule anul trecut pe Batranul Continent, dupa cum ne arata un raport realizat de Jato Dynamics.Cu 216.306 vehicule vandute (crestere de 8% fata de anul 2017), Dacia Sandero ocupa locul 11, in timp ce Duster se afla pe pozitia a 17-a, cu 182.100 de vehicule comercializate, in crestere cu 22% fata de 2017.Primul loc in topul celor mai bine vandute masini din Europa in 2018 il ocupa Volkswagen Golf, cu 445.754 de unitati vandute.Locul secund ii revine lui Renault Clio, cu 336.268 de masini comercializate, in timp ce ultimul loc de pe podium e ocupat de un alt model de la Volkswagen, Polo, cu 299.920 de unitati cumparate.Dar iata cum arata Top 10 al celor mai bine vandute masini din Europa in 2018:1. Volkswagen Golf - 445.754 unitati vandute2. Renault Clio - 336.2683. Volkswagen Polo - 299.9204. Ford Fiesta - 270.7385. Nissan Qashqai - 233.0266. Peugeot 208 - 230.0497. Volkswagen Tiguan - 224.7888. Skoda Octavia - 223.3529. Toyota Yaris - 217.64210. Opel Corsa - 217.036La constructori, primul loc e ocupat tot de Volkswagen, cu un total de 1.746.411 vehicule comercializate anul trecut in Europa. Urmeaza Renault, cu 1.099.289 de masini vandute, si Ford, cu 1.014.190 vehicule livrate.Dacia se afla pe locul 14, cu 530.147 de unitati vandute, in crestere cu 12% fata de anul 2017.Sursa: Jato DynamicsVezi si: Topul celor mai vandute masini din intreaga lume in 2018: Surpriza mare pentru VolkswagenI.G. ...citeste mai departe despre " Iata care a fost cea mai bine vanduta masina din Europa in 2018 si ce locuri ocupa Dacia Duster si Sandero " pe Ziare.com