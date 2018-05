In primele trei luni ale lui 2018, Volkswagen a comercializat aproape 134.000 de unitati ale compactei germana, potrivit Best Ride.Locul doi este ocupat de Renault Clio, cu 87.009 unitati vandute, in timp ce podiumul e completat de Ford Fiesta, cu 85.412 unitati comercializate.Dar iata cum arata Top 10 cele mai bine vandute masini de pe Batranul Continente in primele trei luni ale acestui an:1. Volkswagen Golf - 133.568 unitati2. Renault Clio - 87.0093. Ford Fiesta - 85.4124. Nissan Qashai - 75.0075. Volkswagen Polo - 74.0146. Peugeot 208 - 69.9247. Skoda Octavia - 62.6368. Volkswagen Tiguan - 62.5339. Ford Focus - 60.95910. Toyota Yaris - 60.274Cel mai bine vandut model Dacia e Sandero, aflat pe locul 16, cu 53.541 de unitati vandute in 2018. Urmeaza apoi Duster, pe pozitia 20, cu 46.571 de unitati comercializate.In total, Dacia avandut 129.832 de masini in primul trimestru din 2018, aflandu-se pe locul 16. Prima pozitie e ocupata de Volkswagen (463.246 unitati), apoi urmeaza Ford (298.974 unitati) si Renault (285.926 unitati).I.G. ...citeste mai departe despre " Iata care este cea mai vanduta masina anul acesta in Europa: Ce locuri ocupa Dacia Sandero si Duster " pe Ziare.com