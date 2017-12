In spatele operatiunii se afla transportatorul suedez Nobina, care coopereaza cu experti de la Ericsson, SJ, KTH, Klovern, Urban ICT Arena si primaria Stockholm."Aceasta este o decizie istorica care promoveaza dezvoltarea noilor tehnologii, importante pentru evolutia societatii. Este nevoie de o cercetare extinsa si multe incercari pentru a dezvolta o retea autonoma de trafic rutier intr-un mod sustenabil si sigur", a afirmat directorul Agentiei Suedeze de Transport, Jonas Bjelfvenstam, potrivit publicatiei.Autobuzele vor circula intre mall-ul Kista si Victoria Tower din nordul capitalei Suediei. Traseul are o lungime de 1,5 kilometri, iar autovehiculele vor circula cu o viteza de 20 de kilometri pe ora cu ajutorul sistemelor GPS si a senzorilor.Foto: Nobina Sverige ABAutobuzele nu au volan, dar vor putea fi manevrate manual in caz de nevoie. Un sofer se va afla mereu la bordul autovehiculelor pentru a prelua controlul in cazul unei situatii de urgenta.Accesul va fi gratuit, autobuzele vor putea transporta 12 pasageri odata si vor incepe sa circule de la mijlocul lunii ianuarie....citeste mai departe despre " In Suedia vor circula din ianuarie autobuze electrice fara sofer, iar cursele vor fi gratuite " pe Ziare.com