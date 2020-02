Rabla 2020: Incepe procedura de validare a producatorilor si dealerilor auto

"Avand in vedere succesul Programelor Rabla si Rabla Plus, Administratia Fondului pentru Mediu depune toate eforturile pentru lansarea celor doua linii de finantare in luna martie 2020, cunoscute fiind asteptarile pe care acestea le creeaza.In sensul celor expuse, estimam ca sesiunea de validare a producatorilor/dealerilor in cadrul programelor va putea fi lansata in perioada 2 - 6 martie 2020, sens in care invitam solicitantii sa pregateasca dosarele de validare, avand la baza documentele si informatiile din cuprinsul proiectelor de ghiduri postate pentru consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor", precizeaza institutia.Potrivit proiectului de ordin de ministru privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, postat in consultare publica pe site-ul ministerului de resort, acesta are caracter multianual, se aplica la nivel national si se desfasoara in perioada 2020-2024.Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru Mediu, iar cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, cu exceptia motocicletelor, pentru care prima de casare va fi de 3.500 lei.De asemenea, Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aflat in dezbatere pe pagina de Internet a MMAP, prevede ca ecotichetul acordat va fi in cuantum de pana la 45.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric, cu exceptia motocicletelor.Totodata, se mai poate acorda un tichet de 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru cumpararea unui autovehicul nou electric hibrid (exceptie motocicletele), care genereaza o cantitate de emisii de CO2 de maximum 50 g/km, in regim de functionare mixt.Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, la jumatatea lunii februarie, ca programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" vor avea, in acest an, un buget total de 545 de milioane de lei, din care 140 de milioane de lei pentru achizitia de masini electrice sau hibrid plug-in.Acesta a adaugat ca persoanele care vor achizitiona un autovehicul ...citeste mai departe despre " Rabla 2020: Incepe procedura de validare a producatorilor si dealerilor auto " pe Ziare.com