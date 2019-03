Incertitudinile provocate de Brexit umbresc salonul auto de la Geneva: Masinile ar putea deveni mai scumpe si mai dificil de produs

Daca Marea Britanie va iesi pe 29 martie din Uniunea Europeana fara un acord de retragere, orice este posibil sa se intample cu sistemul de productie "just-in-time" (la momentul potrivit) pe care se bazeaza industria auto europeana sau cu cererea de vehicule de pe continent.Situatia s-a complicat si mai mult saptamana trecuta, cand premierul Theresa May a ridicat posibilitatea unei scurte amanari a Brexitului, care ar putea perturba planurile producatorilor auto pentru eventualitatea unei separari fara acord."Sunt sigur ca vorbesc aproape in asentimentul intregii tari cand afirm ca vrem sa se faca. Dorim sa stim unde ne aflam si sa mergem mai departe", a declarat Andy Palmer, directorul general al producatorului britanic de automobile sport Aston Martin.Aston Martin a anuntat ca va cheltui pana la 30 de milioane de lire sterline (40 milioane dolari) pentru pregatirea pentru un Brexit dezordonat, prin stocarea mai multor componente si subansamble, daca porturile vor fi blocate.Miza este ridicata. Marea Britanie este al doilea mare cumparator de automobile si al patrulea mare producator din Europa, ceea ce inseamna ca perturbarea livrarilor si introducerea unor posibile tarife de pana la 10% intre Marea Britanie si Uniunea Europeana pot avea repercusiuni asupra industriei.La mai putin de o luna pana la termenul de intrare in vigoare a Brexitului, May incearca sa renegocieze acordul de retragere pe care parlamentarii britanici au refuzat pana acum sa il aprobe.Momentul este foarte nepotrivit pentru industria auto: economia Chinei, cea mai mare piata auto din lume, incetineste, cererea de vehicule diesel este in scadere puternica, iar companiile fac investitii mari in vehicule electrice si autonome.Industria auto britanica inregistreaza deja scaderi ale vanzarilor, investitiilor si productiei, cea mai mare lovitura venind din partea Honda, care isi va inchide fabrica britanica.Producatorii britanici nu isi pot opri insa planurile la care au lucrat ani de zile. McLaren va prezenta la Geneva automobilul Speedtail, Bentley modelul Bentayga Speed, iar Aston Martin conceptul vehiculului de teren Lagonda.Intre timp, Toyota a inceput productia noii versiuni Corolla la fabrica sa ...citeste mai departe despre " Incertitudinile provocate de Brexit umbresc salonul auto de la Geneva: Masinile ar putea deveni mai scumpe si mai dificil de produs " pe Ziare.com