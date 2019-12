Inchirierea unei masini pentru firma

Indiferent daca ai buget pentru achizitionarea de masini sau nu, este, in general, o idee buna sa eviti sa cheltui banii companiei pentru a cumpara active in mod direct.Exista lucruri mult mai utile pe care le poti face cu acesti bani, pentru a-ti dezvolta afacerea. Inchirierea unei masini pentru afacerea ta este cunoscuta sub numele de business rent a car, sau inchiriere pe termen determinat, iar perioada minima de inchiriere este de 24 de ore. Companiile de inchirieri auto in Cluj iti pun la dispozitie foarte multe modele de masini, perfecte pentru orice companie mica sau mare, ideale pentru intalnirile de afaceri cu parteneri importanti. Firmele de rent a car iti ofera programe personalizate de inchiriere de masini pentru afaceri, concepute special pentru a raspunde nevoilor de transport ale companiei tale, economisind astfel timp si bani.Daca nu ai nevoie in permanenta de o masina pentru afacerea ta, inchirierea unei masini pentru utilizarea ocazionala este cea mai buna alegere. Inchirierea unui vehicul pentru companie, functioneaza in acelasi mod cu inchirierea unei masini pentru vacanta, dar cu alte posibile beneficii. Unele firme de rent a car ofera un serviciu dedicat pentru afaceri, care include predarea si preluarea masinii de la biroul clientului.In plus, poti beneficia si de inchiriere pe termen lung, fara a te confrunta cu taxele financiare ale aranjamentelor de leasing.Orice companie care investeste in cumpararea de masini pentru angajatii care nu au nevoie in permanenta de transport, pierde bani deoarece valoarea masinilor scade din momentul in care acestea intra in folosinta. Cu exceptia cazurilor in care angajatii lucreaza zilnic pe teren, nu este recomandabil ca o firma sa cumpere masini.Poti beneficia de un sistem de rent a car personalizat pentru compania ta. Fie ca este vorba de inchirieri pe termen lung sau scurt, poti opta pentru pachete de inchiriere de masini pentru firma, care sa ajute la gestionarea costurilor, sa simplifice calatoriile de afaceri si sa creasca eficienta pentru tine si echipa ta. Poti beneficia de:- Preturi speciale pentru fiecare inchiriere - indiferent daca este pentru o zi, o saptamana, o luna sau chiar mai mult.- Locatii de inchiriere atat in aeroport, cat si in centrul orasului.- gama larga de vehicule de calitate, inclusiv masini compacte, SUV-uri, microbuze, autoturisme de lux si masini economice.- Masini verificate si curatate periodic, care iti ofera siguranta si confort.- Tarife fixe care te asigura ca nu exista costuri ascunse pentru inchirierea masinilor.- Predarea si preluarea masinii la orice ora.- Posibilitatea inchirierii unei masini pentru partenerii tai fara rezervare, direct de la biroul din aeroport.- Asistenta telefonica non-stop pentru compania ta.