Iohannis a promulgat legea transportului alternativ. Uber, Bolt si Clever sunt din nou legale

Transportul alternativ a aparut in Romania in anul 2015 si a functionat, la inceput, fara a fi reglementat in vreun fel. An de an, taximetristii au iesit in strada si au cerut mai multor guverne sa interzica ridesharingul. N-au reusit, insa.In cele din urma, tot intr-un context tensionat, la finalul lunii iunie, Cabinetul Dancila a adoptat OUG 49/2019 "privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto".Respectiva ordonanta prevedea ca, pentru a face legal transport alternativ de persoane contra cost, atat societatile care opereaza platformele digitale (adica platformele Uber, Bolt etc.), cat si soferii parteneri trebuie sa indeplineasca o serie de conditii.Spre exemplu, societatile care opereaza platformele digitale trebuie sa obtina aviz tehnic de la Ministerul Comunicatiilor. In schimb, soferii trebuie sa aiba minim 21 de ani, cel putin 2 ani de experienta la volan, dar si un atestat de sofer eliberat de Autoritatea Auto Romana (ARR).OUG 49/2019 mai prevedea si o serie de conditii pentru masinile de transport alternativ. Mai exact, printre altele, acestea urmau sa fie mai noi de 15 ani si sa aiba ITP-ul facut la fiecare 6 luni.In plus, pe parbriz si luneta, masinile urmau sa aiba ecusoane pe care sa fie inscris numele platformei digitale folosite de sofer pentru transport alternativ.Potrivit OUG 49/2019, toate aceste conditii trebuiau indeplinite pana la 1 noiembrie 2019. Intre timp, insa, ordonanta a ajuns in Parlament. Acolo s-a creat si adoptat o lege care sa permita aplicarea pe termen lung a noilor reguli de transport alternativ.Iar in aceasta lege se prevedea ca toti cei care fac transport alternativ au timp nu pana la 1 noiembrie 2019, ci pana la 1 februarie 2020 pentru a se alinia la cerintele legislative. Pentru cateva momente, industria a rasuflat usurata.Problema este ca aceasta lege - adoptata de Camera Deputatilor (ca for decizional) pe 22 octombrie - n-a ajuns la promulgare pana pe 1 noiembrie. Asa ca in prima saptamana a acestei luni s-au aplicat prevederile OUG 49/2019, iar multi dintre soferi - nepregatiti inca pentru a respecta legea - au facut transport alternativ ilegal.Miercuri, 6 noiembrie, Coalitia pentru Economie Digitala anunta ca Politia Rutiera a si inceput sa