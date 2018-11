Italienii de la AutoBlog.it s-au aratat impresionati ca Dacia a reusit sa faca o masina mai buna decat vechea generatie si sa pastreze pretul in aceleasi limite."Dacia Duster a fost imbunatatita fara sa-si tradeze spiritul original. Echipament bogat, tehnologie actualizata si calitati off-road imbunatatite. Mereu la un pret extrem de accesibil, care face ca Duster sa fie cel mai bine vandut SUV din Italia pentru persoanele fizice", a scris sursa citata.Italienii au avut in teste un model cu o motorizare 1.5 dCI 110 CP si au obtinut un consum mixt real de 5.5 l/100 km.Ei au remarcat insa si imbunatatirea calitatii din habitaclu, in special a scaunelor, dar si felul in care se conduce noul Duster."In mediul urban, pozitia inalta la volan te ajuta sa ai o vizibilitate buna si nu este greu sa te urci la bord. Masina este usor de condus si nu e greu de parcat, mai ales ca ai si o camera de marsarier.Motorul are elasticitatea potrivita pentru a nu te forta sa schimbi vitezele prea des. In afara orasului si pe autostrada masina isi face, de asemenea, treaba cu brio", a mai scris sursa citata.In incheiere, italienii le-au recomandat cititorilor sa mearga pe varianta Dacia Duster in cazul in care isi cauta o masina."Noua Dacia Duster este solutia potrivita pentru cei ce cauta o masina versatila, capabila sa fie atat o masina normala, cat si SUV la un pret rezonabil. Noua generatie este mai confortabila, mai dotata si placuta de condus", a conchis publicatia italiana.In Italia, Dacia Duster are un pret de pornire de 11.900 de euro. In Romania, e mai scumpa si pleaca de la 12.900 de euro.Citeste si:Dacia Duster, nominalizata la titlul de masina anului 2019Presa franceza a publicat topul celor mai bune SUV-uri compacte din 2018. Dacia Duster intrece nume greleConcluziile foarte dure trase de Jeremy Clarkson dupa ce a testat noua Dacia DusterC.S. ...citeste mai departe despre " Italienii au testat noua Dacia Duster: Consumul real obtinut si ce i-a impresionat " pe Ziare.com