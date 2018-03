ITP obligatoriu pentru masinile date la casat prin Rabla. Ce modificari vrea sa faca Ministerul Mediului

O aberatie legislativa am putea spune daca ne uitam ca mare parte din beneficiarii programului tocmai astfel de masini au casat - care nu mai trec oricum de inspectia tehnica si deci nu mai au voie sa circule pe drumurile publice.In schimb, in propunerea lansata in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului se motiveaza ca programul se refera la autoturismele care circula pe drumurile publice, deci trebuie sa aiba ITP."Conditia de valabilitate a inspectiei tehnice periodice (ITP) a autovehiculului uzat, la momentul depunerii dosarului de acceptare, pentru persoane juridice, respectiv la momentul inscrierii la producatorul validat, pentru persoane fizice a fost introdusa intrucat innoirea parcului auto se refera la autoturismele care circula pe drumurile publice.Avand in vedere scopul si obiectivele programului s-a considerat necesara introducerea in cadrul definitiei autovehiculului uzat inspectia tehnica periodica valabila la momentul inscrierii la producatorul validat. Acest criteriu a fost introdus pentru a se evidentia faptul ca autovehiculul uzat casat in cadrul programului a circulat pe drumurile publice", se arata in proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi.Si aceasta nu este singura modificare dorita. Proiectul mai prevede:eliminarea datei de 31 decembrie ca data limita de valabilitate a notei de inscriere. Prin urmare, notele de inscriere sunt valabile 120 zile de la data emiterii;emiterea facturii si introducerea datelor aferente vor fi facute in termenul de valabilitate a notei de inscriere;monitorizarea ajutoarelor de minimis consta in verificarea inmatricularii;recuperarea ajutoarelor de minimis potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat,precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;introducerea unui termen de 7 zile pentru solutionarea neconcordantelor referitoare lainformatiile aferente cererilor de decontare depuse de producatorii validati, sub sanctiunea neincluderii in respectiva cerere de decontare.Noile prevederi, care, daca vor fi adoptate, vor limita numarul celor care pot benefi ...citeste mai departe despre " ITP obligatoriu pentru masinile date la casat prin Rabla. Ce modificari vrea sa faca Ministerul Mediului " pe Ziare.com