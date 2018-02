Jurnalistii au desemnat astfel Dacia Sandero, pentru al saselea an la rand, cea mai buna masina din clasa mica, ce poate fi cumparata la cel mult 12 mii de lire sterline."O masina din clasa mica si ieftina pur si simplu nu vine mai buna decat asta! Pe langa pret, Sandero isi intrece rivalii si la practibilitate. Este inalta si spatioasa, in timp ce spatiul din spate pentru pasageri este de asemenea generos. Totodata, are unul dintre cele mai spatioase portbagaje din clasa", a scris sursa citata.In Marea Britanie pretul de pornire este de 7.995 de lire sterline, in timp ce in tara noastra este cu cateva sute de euro mai ieftin.In ancheta realizata de What Car au fost acordate si alte premii, pe care le prezentam mai jos:Cea mai buna masina de oras: Kia PicantoCea mai buna masina din clasa mica, indiferent de pret: Seat IbizaCea mai buna masina de familie: Skoda OctaviaCel mai bun SUV mic: Seat AronaCel mai bun SUV de familie: Volvo XC40Cel mai bun SUV mare: Peugeot 5008Cel mai bun SUV de lux: Audi Q7 3.0 TDI quatroCel mai bun monovolum: Volkswagen TouranCea mai buna masina hot hatch: Honda Civic Type R GTCea mai buna masina decapotabila: Mazda MX-5Cea mai buna masina coupe: Audi TT 1.8 TFSICea mai buna masina sport: Alfa Romeo Giulia QuadrifoglioCea mai buna masina electrica: Nissan Leaf N-ConnectaCea mai buna masina hybrid: Hyundai IoniqCea mai sigura masina: Volvo XC60Premiul cititorilor: Jaguar I-PaceCiteste si: Presa britanica a intocmit un Top 10 al celor mai bune SUV-uri din 2018: Ce a remarcat la Dacia DusterC.S. ...citeste mai departe despre " Lista celor mai bune masini din 2018, pentru toate categoriile: Chiar si Dacia a primit un premiu " pe Ziare.com