Mai multe state UE cer producatorilor auto sa recheme vehicule diesel din cauza manipularii testelor de poluare

Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, autoritatile competente din Franta au identificat probleme la vehiculul Juke al Nissan, precum si la modelele Captur si Kadjar ale grupului Renault.De asemenea, Olanda a ordonat rechemarea unui model Suzuki, in timp ce Italia vrea sa impuna rechemarea automobilului Fiat 500x.Reprezentantii Fiat, Renault si ai Suzuki nu au fost disponibili pentru comentarii, iar cei ai Nissan au refuzat sa comenteze imediat.Ministerul german al Transporturilor a anuntat luna trecuta ca va ordona rechemarea a circa 100.000 de vehicule Opel, in cadrul unei investigatii referitoare la emisii.