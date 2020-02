Decizia este o victorie pentru automobilele electrice, iar daca va fi copiata la nivel mondial ar putea afecta avutia statelor producatoare de petrol si va transforma industria auto, precum si un simbol al capitalismului din secolul XX: automobilul, informeaza Reuters."Trebuie sa rezolvam problema emisiilor noastre de CO2. Ca tara si ca societate, ca planeta si ca specie, trebuie sa actionam acum", a spus Boris Johnson la un eveniment organizat la Muzeul de Stiinta din Londra.UE ar putea interzice autovehiculele diesel si pe benzina - Cate astfel de masini au cumparat romanii in 2019Mai multe tari si orase din intreaga lume au anuntat planuri care vizeaza limitarea vanzarilor de autovehicule diesel dupa ce in 2015 grupul german Volkswagen a recunoscut ca a manipulat emisiile poluante, iar Uniunea Europeana a introdus norme mai stricte privind emisiile de CO2.Primarii din Paris, Madrid, Mexico City si Atena au anuntat ca intentioneaza sa interzica accesul vehiculelor diesel in centrul oraselor lor incepand din 2025.De asemenea, Franta se pregateste sa interzica vanzarea autoturismelor echipate cu motoare care functioneaza pe baza de combustibili fosili incepand din 2040.Desi cererea pentru vehiculele electrice a crescut in Marea Britanie, autovehiculele echipate cu motoare pe benzina si motorina sunt in continuare responsabile pentru aproximativ 90% din vanzari.Potentialii cumparatori de vehicule electrice sunt ingrijorati de numarul redus al statiilor de incarcare, autonomia anumitor modele, precum si de preturi.Anul trecut, Guvernul de la Londra a anuntat ca va investi o suma suplimentara de 2,5 milioane lire sterline (3,25 milioane dolari) pentru a finanta instalarea a peste 1.000 de noi puncte de incarcare pentru automobilele electrice in zonele rezidentiale. ...citeste mai departe despre " Marea Britanie va interzice masinile pe benzina si motorina din 2035 " pe Ziare.com