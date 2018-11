Marirea si decaderea companiei care promitea masina electrica a viitorului: A "furat" angajati de la Apple si Tesla, iar acum e in pragul falimentului

Lucrurile au fost invaluite in mister pentru o perioada, dar, pana la urma, presa a aflat cine se afla in spatele acestei idei marete.Liderul companiei Faraday Future - caci despre ea e vorba - este miliardarul chinez Jia Yueting, care facea acum trei ani declaratii indraznete despre acest proiect, de genul: "va reforma piata auto", "SUV-ul nostru va fi dotat cu tehnologii revolutionare si va bate Tesla in cursa masinilor electrice ale viitorului".Ba mai mult, firma avea planuri ambitioase, cel mai important fiind constructia unei fabrici de un miliard de dolari in desertul Nevada, SUA.The Verge a realizat timeline-ul acestei companii, care a ajuns acum sa aiba grave probleme financiare, a pierdut manageri si angajati valorosi, iar ideea constructiei unei mega-fabrici s-a naruit mai ceva ca un castel din nisip."Ceea ce parea a fi visul american al unui start-up ambitios s-a dovedit a fi in realitate o companie care nu a razbit intr-o piata atat de competitiva", titreaza publicatia citata.15 iulie 2015: Presa de peste Ocean "vuia" despre compania misterioasa care promitea sa devina un rival puternic pentru firma lui Elon Musk. Deja incepuse sa faca angajari si se lauda ca a atras oameni de la rivali precum BMW si Tesla, promitand sa scoata primul model in 2017.5 noiembrie 2015: Chiar daca la acea vreme nu se stiau prea multe lucruri despre Faraday Future, compania a remis un comunicat de presa prin care anunta ca planuieste sa construiasca o mega-fabrica in California, Nevada, Louisana sau Georgia. Investitia vehiculata era de un miliard de dolari.19 noiembrie 2015: The Verge publica un reportaj exclusiv din sediul central al Faraday Future. Jurnalistii au stat de vorba cu unul dintre vicepresedintii companiei, Nick Sampson, care conducea divizia de cercetare si inovare: "Ideea infiintarii companiei s-a nascut in cadrul unei discutii. Eram trei persoane care stateau de vorba la o masa despre viitorul masinilor. Iata ca au trecut trei ani si avem deja 400 de angajati din toata lumea care pun umarul la implinirea acestui vis".30 decembrie 2015: Faraday Future lansa un videoclip de promovare, in care facea teasing la conceptul ce urma sa fie prezentat publicului larg in cadrul evenimentului CES 2016 de anul urmator.4 ianuarie 2016: C ...citeste mai departe despre " Marirea si decaderea companiei care promitea masina electrica a viitorului: A "furat" angajati de la Apple si Tesla, iar acum e in pragul falimentului " pe Ziare.com