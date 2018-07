Desi este caracterizat ca fiind o masina zburatoare, modelul Transition este vazut de cei de la Terrafugia mai mult ca un avion mai comod de folosit, decat ca o masina care aterizeaza si decoleaza de pe sosele.Terrafugia Transition are o propulsie hibrida care foloseste atat un motor clasic pe benzina, cat si o baterie. Aceasta dispune si de un asa-numit mod boost, care ofera o putere mai mare pe o perioada limitata de timp.Partenerii Dynon si BRS sunt cei care au livrat componentele de avionica si sistemul de parasutare pentru cazurile de urgenta. Pentru securitate sporita, pasagerii vor folosi centuri de siguranta si vor fi protejati de airbag-uri.Conform producatorului, vehiculul zburator ofera o autonomie de peste 600 de kilometri si poate atinge viteze de 160 de kilometri pe ora.Producatorul nu a anuntat pretul de achizitie pentru vehiculul a carui pilotare necesita licenta de pilot.Terrafugia Transition este in lucru de mai bine de 10 ani, in 2009 fiind lansat primul prototip. De atunci, ritmul de dezvoltare a fost unul lent pana anul trecut, cand compania a fost achizitionata de Geely, care detine si Volvo.Terrafugia nu este singura companie care crede in viitorul masinilor zburatoare. Alaturi de greii industriei aviatice, Airbus si Boeing, Uber si co-fondatorul Google Larry Page mai investesc in astfel de vehicule.Citeste si:Proiect revolutionar pentru masina-avion: Iata cum arata (Video)Succes total: masina zburatoare, testata pe sosea si in aer (Video, Galerie foto)Masina-avion este, oficial, in trafic (Video) ...citeste mai departe despre " Masina zburatoare Terrafugia Transition va fi lansata in 2019 " pe Ziare.com