Masini second-hand din Germania, liber la poluare in Romania

Multi posesori de masini diesel din Germania vor sa scape cat mai repede de aceste autovehicule. Iar est-europenii le primesc fara sa stea pe ganduri.In Germania exista reglementari stricte privind gradul maxim de poluare admis. Ca atare, nu ar fi exclus ca in viitorul apropiat in orasele germane sa circule numai automobile diesel noi. Multi nemti isi vand masinile cu motoare diesel vechi la firmele second hand vechi, iar aceste firme le trimit mai departe la partenerii din Europa de Est.Numarul masinilor diesele la mana a doua a crescut de la 197.000 in 2016, la 233.000 in 2017, un plus de 18%. Mai ales exporturile in Europa de Est au crescut semnificativ. In Ucraina in 2017 au fost introduse 16.000 de masini diesel folosite, aproape dublu fata de 2016. Si vanzarile in Albania, Cehia, Kosovo, Romania au crescut. In timp ce tarile occidentale urmaresc sa introduca in urmatorii ani reglementari din ce in ce mai dure privind protrctia mediului, tarile din Estul Europei nu manifesta intentii similare."Nu avem taxe de poluare pentru masini, lucru care face Romania un paradis pentru masinile vechi care polueaza. Autoritatile, Guvernul nu incurajeaza alternativele ecologice si nu combat fenomenul poluarii", a spus Carla Donciu, Greenpeace Romania.