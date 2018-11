Interdictia a fost impusa de o instanta administrativa in zona orasului Essen, inclusiv pe un segment al Autostrazii A40, informeaza site-ul T-online.de.De asemenea, instanta judiciara obliga autoritatile din landul Renania de Nord-Westfalia sa ia si alte masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului.Este prima data cand sunt impuse interdictii de circulatie pentru masini cu propulsie diesel pe o autostrada din Germania.Citeste si:Furia soferilor DieselMasinile diesel pot fi interzise dintr-un moment in altul in orasele din Germania. Un tribunal a decis ca interdictia are efect imediat!Berlinul trebuie sa interzica masinile diesel Euro 5 sau mai vechi ...citeste mai departe despre " Masinile diesel au fost interzise pe o autostrada din Germania " pe Ziare.com