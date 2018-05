Masinile diesel pot fi interzise dintr-un moment in altul in orasele din Germania. Un tribunal a decis ca interdictia are efect imediat!

Desi decizia Tribunalului din Leipzig viza in mod direct doar doua orase, Dusseldorf si Stuttgart, care puteau pune in practica astfel de interdictii, hotararea curtii deschidea calea si pentru alte orase din Germania sa introduca restrictii privind utilizarea automobilelor diesel.In motivatia de 30 de pagini publicata vineri, Tribunalul administrativ federal din Leipzig a precizat ca nu ar trebui sa existe perioade de gratie pentru introducerea interdictiilor de circulatie."Astfel de restrictii nu merg dincolo de alte interdictii care sunt justificate de legislatia rutiera si pe care automobilistii trebuie sa le accepte", apreciaza Tribunalul administrativ federal.Introducerea cu efect imediat a unor interdictii de circulatie cu privire la drumurile sau sectiuni de drum importante ar fi legitima si ar putea afecta toate modelele, exceptand cele care indeplinesc standardele de emisii Euro-6, se arata in motivatia tribunalului.Pentru zonele metropolitane mai mari, care cuprind mai multe drumuri si strazi, tribunalul a recomandat o implementare treptata a interdictiilor, incepand cu automobilele diesel mai vechi care indeplinesc standardele de emisii Euro-4.Citeste si: Dispar motorizarile diesel din Europa? Lista producatorilor auto care au anuntat ca renunta la motoarele pe motorinaAceasta decizie este ultima actiune de reglementare care vine ca urmare a scandalului dieselgate care a izbucnit in 2015 cand Volkswagen a recunoscut ca a manipulat emisiile poluante ale automobilelor echipate cu motoare diesel.Miercuri, autoritatile din Hamburg, al doilea cel mai populat oras din Germania, au anuntat ca au inceput sa amplaseze marcaje rutiere prin care sa puna in aplicare interdictia de circulatie a automobilelor diesel mai vechi, iar autoritatile locale se asteapta ca restrictiile sa intre in vigoare de la finele acestei luni.Constructorii europeni de masini au investit sume importante in motoarele diesel. Decizia Germaniei de a permite oraselor sa interzica circulatia automobilelor diesel mai vechi ar putea avea implicatii ample pentru viitorul industriei auto. ...citeste mai departe despre " Masinile diesel pot fi interzise dintr-un moment in altul in orasele din Germania. Un tribunal a decis ca interdictia are efect imediat! " pe Ziare.com