Masinile electrice si hibrid vor deveni mai accesibile in Romania, multumita unui nou stimulent obtinut de Guvern

"Aceasta decizie a Consiliului reprezinta un avantaj real pentru romani, deoarece ii va motiva pe producatorii auto sa vanda vehicule ecologice la preturi accesibile in Romania, pentru a isi indeplini tintele", a declarat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului,Conform unui comunicat transmis, miercuri, de Ministerul Mediului, Consiliul ministrilor Mediului din Uniunea Europeana a aprobat, marti, dupa mai bine de 13 ore de negocieri, noua forma a Regulamentului privind standardele de emisii CO2 pentru autoturisme si vehicule comerciale usoare.Astfel, a fost mentinuta propunerea Comisiei Europene pentru obiectivele de reducere a emisiilor cu 15% pentru anul 2025, pentru ambele segmente de vehicule.Sursa citata arata ca o noutate o reprezinta diferentierea tintelor pentru anul 2030 intre segmente: 30% pentru vehicule comerciale usoare si 35% pentru autoturisme.Potrivit Ministerului Mediului, o alta decizie a Consiliului se refera la modificarea valorii de referinta pentru 2030, in cazul vehiculelor cu emisii zero si scazute (ZLEV), pentru autoturisme, de la 30% la 35%.De asemenea, a fost recunoscut rolul vehiculelor plug-in-hybrid (PHEV) in tranzitia la electro-mobilitate, prin contributia acestora la mecanismul de stimulare pentru cresterea cotei de piata a ZLEV.Pornind de la propunerea Romaniei, s-a inclus un stimulent specific pentru producatorii de ZLEV in statele membre, unde acest tip de vehicule au o cota de piata sub 60% din media UE, raportata la nivelul anului 2021. In acest caz, contributia acestora va fi dublata, arata Ministerul Mediului."Principiul de baza de la care a pornit propunerea noastra a fost asigurarea accesului cetatenilor cu venituri scazute la vehiculele curate. Acest lucru este demonstrat de cota de piata redusa a ZLEV in unele state membre. In cazul Romaniei, desi avem una dintre cele mai generoase subventii din UE pentru ZLEV, adica pana la 10.000 de euro prin programul Rabla Plus, constatam ca este foarte dificil sa crestem cota de piata pentru aceste autovehicule, care in prezent este peste 0,2%, din cauza puterii de cumparare mai reduse. Aceasta decizie a Consiliului reprezinta un avantaj real pentru romani, deoarece ii va motiva pe producatorii auto sa vanda vehicule ecologice la preturi accesibile in Romania, pentru a isi indeplini tintele", a declarat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului.