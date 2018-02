"Noua fabrica va produce diverse modele Mercedes, inclusiv noile modele electrice, si va imbunatati capacitatea de productie a societatii mixte Beijing Benz Automotive Co", se arata intr-un comunicat al Daimler si BAIC, citat de Bloomberg si Reuters.Anuntul vine dupa ce in ultimele saptamani miliardarul Li Shufu, presedintele grupului auto chinez Geely, a achizitionat o participatie de 9,7% in Daimler.Luni, Li Shufu va discuta cu sefii Daimler la Stuttgart si spera sa se intalneasca si cu oficiali guvernamentali germani la Berlin, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Autoritatile de la Berlin sustin ca nu este nevoie sa ia masuri in urma achizitiei Geely, nici in privinta reglementarilor privind concurenta si investitiile straine. "Este o decizie a companiei. Datorita caracterului investitiei - o participatie minoritara - nu este necesar sa actionam", a spus un purtator de cuvant al Guvernului german.Citeste mai departe despre " Mercedes investeste doua miliarde de dolari in China pentru a produce masini electrice " pe Ziare.com