Ministrul Mediului: Rabla incepe in martie. Cu 20% mai multe vouchere pentru Rabla Plus

"Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru Mediu. Acesta este si cel mai longeviv. Important e ca in ultimul an a functionat si ne propunem ca pentru 2020 sa crestem numarul de vouchere pe care le acordam.Am avut discutii inclusiv cu premierul Romaniei si cu cei din industria auto si pentru 2020 ne propunem un numar de minim 60.000 de vouchere pentru 'Rabla Clasic'.Programul va demara in luna martie si a ramas sa stabilim cu colegii din minister si cu cei din Administratia Fondului pentru Mediu, saptamana viitoare, care va bugetul si care vor fi exact etapele in care va fi demarat. Vreau ca atunci cand informam cetatenii, care sunt beneficiarii acestui program, sa ne tinem de termene, pentru ca au fost programe derulate de Ministerul Mediului care efectiv au avut termene decalate si de aici pleaca neincrederea populatiei in actul guvernamental.Sincer, eu nu-mi doresc acest lucru", a spus Alexe, luni seara, la Digi24.Potrivit ministrului, de la infiintarea Programului "Rabla", cel putin 600.000 de autovehicule au fost scoase din uz si circa 550.000 de autovehicule noi au fost achizitionate.In ceea ce priveste Programul "Rabla Plus", oficialul a mentionat ca valoarea voucherului va fi de 10.000 de euro, iar numarul de tichete ar putea creste cu pana la 20% fata de editia anterioara."Pentru Rabla Plus, in 2020 ne propunem sa pastram cel putin acelasi buget si vrem o crestere cu 10-20% a numarului de vouchere pe care sa-l acordam, astazi voucherul fiind de 10.000 de euro.Discutam la nivel de Comisie Europeana de green deal, cum avem tinte pentru 2030 pe mediu sau de 2050, cand ar trebui sa avem neutralitate climatica. Noi ne propunem ca, de la an la an, sa crestem bugetul si pentru voucherele privind masinile electrice si mai ales sa dezvoltam numarul de statii de incarcare.Acesta este viitorul. Romania trebuie sa faca eforturi pentru a ajunge statele europene. Nu stiu daca suntem neaparat la coada. Ministerul Mediului din Romania este ministerul care aloca cred ca una dintre cele mai mari, daca nu cea mai mare, finantare privind voucherul pentru masini electrice, de 10.000 de euro", a subliniat Costel Alexe.Ministrul Mediului a adaugat ca autoritatile doresc ca, de la an la an, sa creasca finantarea pentru