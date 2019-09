Moody's retrogradeaza Ford in categoria ''junk'', nerecomandat pentru investitii

Moody's a revizuit in scadere ratingul Ford, de la "Baa3" (cel mai mic calificativ din categoria "investment grade" - recomandat pentru investitii) la "Ba1" (cel mai ridicat calificativ din categoria "junk").Reprezentantii Ford au reactionat, apreciind ca afacerea de baza este robusta, iar bilantul este solid.Agentia de evaluare financiara se asteapta ca restructurarea Ford sa se extinda timp de cativa ani si sa includa costuri de 11 miliarde de dolari.Perspectiva Ford ramane stabila, dar fluxul de numerar si marja de profit sunt sub asteptarile Moody's si sub cele ale altor companii asemanatoare din industria auto, apreciaza agentia.Erodarea performantei Ford a avut loc intr-o perioada in care sectorul auto global era intr-o stare buna. Acum compania si directorul general Jim Hackett trebuie sa rezolve problemele operationale intr-un moment in care cererea pentru vehicule este in declin pe principalele piete, a declarat Bruce Clark, vicepresedinte in cadrul Moody's.Compania are 23,2 miliarde de dolari in numerar, ceea ce este mai mult decat datoria sa, conform analistilor Moody's. Perspectiva stabila reflecta asteptarile Moody's ca restructurarea va contribui la imbunatatirea graduala a castigurilor, a marjei de profit si a generarii de numerar, a apreciat Clark."Inregistram progrese semnificative in reconstruirea noastra majora pe plan global - revigorarea liniei de produse si restructurarea afacerilor noastre din intreaga lume. Deja rezolvam problemele de ineficienta si cele de la subsidiara din China", se arata in comunicatul producatorului auto.Dupa incheierea sedintei de tranzactionare de luni, actiunile Ford au scazut peste 3%, la 9,22 dolari.Agentiile de evaluare financiara S&P Global Ratings si Fitch Ratings atribuie Ford un rating "BBB" (categoria "investment grade"), cu doua trepte peste nivelul "junk". Dar perspectiva asociata este negativa, ceea ce inseamna ca o noua retrogradare este posibila.In iunie, Ford a anuntat ca va concedia 12.000 de angajati in Europa pana la finele lui 2020, aproape 20% din forta sa de munca la nivel regional.Provocarea de a investi in automobile electrice si hibride precum si in vehicule autonome, in paralel cu reducerea emisiilor motoarelor cu combustie pentru a indeplini cele mai noi norme de poluare, a fortat producatorii auto din Europa sa isi diminueze costurile si sa isi reduca gama de modele.Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajati si 67 de fabrici in intreaga lume. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford, este prezent si pe piata din Romania.