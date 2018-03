Toate versiunile Duster comercializate de Renault in India au primit o reducere semnificativa de pret, anunta Auto Portal.Motivul? Cresterea strategiei de localizare. Mai exact, Renault India construieste automobilele in locatii mai apropiate de pietele pe care acestea sunt vandute."Renault a avut una dintre cele mai bune strategii de localizare cu Kwid, de 98% la nivelul lansarii. Suntem bucurosi sa transmitem aceste beneficii si viitorilor clienti Duster", a declarat Sumit Sawhney, CEO Renault India.Intre 700 si 1.250 de euro a fost reducerea de pret pentru SUV-ul comercializat in India sub brandul Renault, nu Dacia In aceste conditii, pretul de pornire al noului Renault Duster in India e de 795.000 de rupii, echivalentul a aproximativ 9.950 de euro.Vezi si: Dacia a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2018: Cat costa cel mai ieftin Logan si noul DusterRenault construieste si ansambleaza modele vandute in India la o fabrica din apropierea portului Chennai.400.000 de autovehicule pe an e capacitatea de productie a centrului Aliantei Renault Nissan din Oragadam (Chennai).Citeste si:Dacia Duster si-a zdrobit rivalul directDoua modele Dacia, in topul celor mai bine vandute masini din Europa. Vezi cine ocupa primul locI.G. ...citeste mai departe despre " Motivul pentru care Dusterul s-a ieftinit in India " pe Ziare.com