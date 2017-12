"Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc la elementele principale de design/inginerie de aproape 5 ani. Abia astept sa o construiesc", a scris Elon Musk pe Tiwtter.Noua camioneta electrica va avea, in principiu, aceleasi dimensiuni cu cele ale modelului F-150 de la Ford, concurentul direct. Poate chiar un pic mai mari deoarece este nevoie de mai mult spatiu pentru a ingloba ultimele tehnologii privind functia autopilot si sistemul de navigatie care va fi mult mai perfomant fata de cele care exista in prezent, sustine seful Tesla, citat de BBC.I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.- Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2017Bloomberg a anuntat ca Tesla nu a reusit sa isi incetineasca ritmul pierderilor financiare si a fost nevoita sa amane lansarea Model 3. Modelul Y, care va fi construit pe aceeasi platforma ca si Model 3, va putea fi cumparat incepand cu a doua jumatate a anului 2019.Citeste si:Tesla a prezentat oficial camionul electric: Specificatii impresionante pentru Semi Truck ...citeste mai departe despre " Musk promite ca va lansa si o camioneta electrica. Concurentul direct, Ford F-150 " pe Ziare.com