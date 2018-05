Nemtii de la Der Spiegel au testat cea mai ieftina Dacia Duster: Ce i-a surprins neplacut si ce i-a impresionat

Der Spiegel a avut in teste versiunea de baza a noului Duster, care in Germania are un pret de pornire de 11.490 de euro.La acest pret, noul Duster sufera insa din plin la capitolul dotari, fapt remarcat si de jurnalistii publicatiei germane. Chiar daca au apreciat masina in sine, ei nu au lasat neobservate detalii precum absenta unui sistem multimedia in aceasta versiune."In echiparea de baza nu exista niciun sistem de radio si niciun sistem de navigatie la bord. Exista doar locuri goale, care pot fi utilizate in cel mai bun caz ca mini rafturi", a scris Der Spiegel.Un alt "soc" al jurnalistilor germani a fost lipsa geamurilor electrice pentru pasagerii din spate."Acolo exista manivele din plastic negru. Cei nascuti dupa anul 2000 stiu cum arata doar din filmele vechi sau din masini vechi folosite", a comentat Der Spiegel.In plus, publicatia germana mai aminteste si ca oglinzile trebuie ajustate manual, prin reglarea niplurilor.Totusi, impresia generala a nemtilor este una buna, avand in vedere ca pretul este cel mai scazut. La 11.490 de euro, Dacia Duster nu are rival din punct de vedere al pretului in Germania, in segmentul din care face parte."Geamuri electrice, lampi de ceata, radio? Cine cumpara Dacia Duster in versiunea de baza renunta la orice tip de confort. E totusi un SUV impresionant raportat la pret. Ideea este brutala, dar sa presupunem ca ati putea vorbi doar la telefon cu smartphone-ul dumneavoastra. Nu ati avea aplicatii, fotografii, muzica, jocuri. Doar telefonie pura. Este ca si cum ai conduce o Dacia Duster.Cu ea veti putea accelera, directiona si frana. Masina sta bine pe drum, iar designul este puternic si robust. Poti fi fericit intr-o tara ca Germania la volanul unui Duster in versiunea de baza? Fara indoiala, atat timp cat nu iti va pasa de detaliile de finete ale masinii pe care o conduci. Vei conduce masina la fel de rapid si confortabil de la A la B precum toti ceilalti. Ai mult spatiu de incarcare, iar pretul este bun, standardele de siguranta sunt in regula, dar pur si simplu nu poti avea totul", a mai scris publicatia germana.In Romania, pretul de pornire pentru Dacia Duster este de 12.450 de euro, mai mare decat cel din Germania.Citeste si: Presa britanica a testat noua Dacia Duster: Concluziile trase si nota acordata...citeste mai departe despre " Nemtii de la Der Spiegel au testat cea mai ieftina Dacia Duster: Ce i-a surprins neplacut si ce i-a impresionat " pe Ziare.com