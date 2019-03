Una dintre noile reguli presupune ca detinatorul masinii sa aiba domiciliul in Romania, arata Adevarul.Acesta nu trebuie sa aiba nicio datorie la stat, iar masina trebuie sa aiba cel putin opt ani. De asemenea, autoturismul trebuie sa aiba inspectie tehnica periodica (ITP-ul) valabila, adica sa fie functional. Aceasta conditie face sa nu fie acceptate obisnuitele rable care nu mai functioneaza.Daca aceste conditii sunt indeplinite, cel care detine masina trebuie sa se inscrie la un dealer autorizat. Pasul urmator este ca detinatorul sa duca masina veche la REMAT si abia apoi va putea intra in posesia autoturismului nou.Si in 2019, prima de casare este tot 6.500 de lei. In plus, se poate obtine un ecobonus de 1.000 de lei si/sau inca unul de 1.700 de lei in functie de caracteristicile masinii. In total, s-ar putea obtine pana la 9.200 de lei.Masinile noi cumparate vor trebui sa genereze cel mult 120 g CO2/km. Anul trecut, limita a fost de 130 g CO2/km.Iata care sunt defectiunile cu care nu treci de RARCiteste si Daca ti-a expirat ITP-ul, ti se anuleaza automat si inmatricularea masinii! ...citeste mai departe despre " Noile reguli pentru Rabla au sanse mari sa ingroape programul " pe Ziare.com