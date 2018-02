Nou in Romania: Soferii Uber vor aduce si mancare

Uber Eats este o platforma online care asigura legatura intre consumatori si restaurante si permite livrarea comenzilor la domiciliu sau la birou prin intermediul soferilor Uber.Romania este considerata a fi tara din aceasta regiune a Europei care are cel mai mare potential de crestere in ceea ce priveste piata de comenzi online de mancare. Astfel, un roman plateste in medie 15,5 euro pentru mancarea comandata online, in timp ce bulgarii aloca 11,7 euro, iar ungurii 8,1 euro, scrie Profit.ro.Piata locala de comenzi de mancare este estimata la 200 de milioane de euro pe an, insa in urmatorii trei ani aceasta se va dubla. Din estimarile operatorilor de restaurante, volumul livrarilor de mancare la domiciliu ocupa acum in jur de 7-8% din intreaga piata locala HoReCa, evaluata la aproximativ 2,5 miliarde de euro.Uber Eats va fi lansat intr-un moment neprielnic pentru Uber si pentru aplicatiile online de taxi. Pe 19 decembrie 2017, Consiliul General al Capitalei a schimbat regulamentul de taximetrie. De acum incolo, Uber, Taxify si orice alta aplicatie de taximetrie trebuie sa obtina autorizatie de la Primarie ca sa poata functiona."Prin acest proiect de hotarare se instituie obligativitatea ca activitatea de taximetrie sa se faca exclusiv prin intermediul unui dispecerat autorizat, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin intermediul aplicatiilor online care apartin respectivului dispecerat si pot fi identificate ca atare", a declarat atunci edilul Gabriela Firea.La scurt timp dupa decizia CGMB, compania Uber a anuntat ca, "la o prima vedere, modificarile aduse (...) in Consiliul Primariei nu afecteaza serviciile ca Uber. Analizam si vom reveni cu puncte de vedere sau propuneri in perioada urmatoare, pentru a evita posibile interpretari abuzive. Vrem sa fim partenerii Primariei Bucuresti".In urma cu o saptamana, compania americana de ridesharing a anuntat ca va lansa in acest an in Romania si serviciul Uber Green. Acum, acesta se mai regaseste doar in Lisabona si Paris.Citeste si:Firea obliga Uber si Taxify sa-si faca dispecerat si sa ia autorizatie de la Primarie ca sa mai poata functionaUber, dupa ce Firea ii obliga sa-si faca dispecerat si sa ia autorizatie de la Primarie: Nu ne afecteazaUber reactioneaza dupa posibila interzicere a serviciului in Bucuresti si o ...citeste mai departe despre " Nou in Romania: Soferii Uber vor aduce si mancare " pe Ziare.com