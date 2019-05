Consiliul municipal intentioneaza sa etapizeze aceasta schimbare, in incercarea de a purifica aerul orasului, despre care autoritatile spun ca scurteaza durata medie de viata a locuitorilor din Amsterdam cu un an."Poluarea este de multe ori un ucigas tacut si este unul dintre cele mai mari pericole la adresa sanatatii, in Amsterdam", a declarat Sharon Dijksma, consilier responsabil cu traficul orasului, citat de The Guardian.Incepand de anul viitor, autoturismele diesel mai vechi de 15 ani vor fi interzise pe soseaua de centura A10, din jurul capitalei olandeze.De asemenea, autobuzele si autocarele care emit gaze de esapament nu vor mai avea acces in centrul orasului incepand cu anul 2022. Pana in 2025, interdictia va fi extinsa si la ambarcatii, motociclete si motorete.Astfel, orasul intentioneaza sa-i incurajeze pe locuitorii sai sa faca trecerea la masini electrice, oferind statii de incarcare fiecarui cumparator al unui astfel de vehicul. Autoritatile se asteapta ca piata de masini electrice second-hand sa se dezvolte semnificativ in urmatorii ani.Incepand cu 2025, vor trebui sa fie intre 16.000 - 23.000 de statii de incarcare pentru ca proiectul sa fie viabil. In prezent, in Amsterdam, sunt doar 3.000 de astfel de statii.In mare parte din cauza traficului din orasele Amsterdam, Maastricht si Rotterdam, poluarea aerului din Olanda depaseste normele europene. In plus, exista temeri ca nivelurile de emisii de dioxid de azot si de particule cauzeaza boli respiratorii.Vezi si Madridul a interzis in premiera circulatia vehiculelor cele mai poluanteA.D. ...citeste mai departe despre " O capitala europeana va interzice masinile si motocicletele poluante incepand din 2030 " pe Ziare.com