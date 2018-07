Compania a anuntat ca lucrarile vor incepe, cel mai probabil, in a doua jumatate a anului viitor, potrivit Bloomberg.Unitatea este asteptata sa produca circa 150.000 de autovehicule anual. Compania nu a precizat ce model va fi produs in noua fabrica.BMW construieste prima sa fabrica in Europa din ultimele doua decenii, in contextul in care masurile protectioniste, anuntate in ultimele luni, au crescut costurile la nivel global.O astfel de decizie va ajuta compania sa tina costurile sub control, in contextul tensiunilor comerciale care pot afecta fabrica din Statele Unite, considera analistii. In plus, o unitate in Ungaria ofera mai multa flexibilitate companiei si in contextul Brexit-ului.BMW a anuntat recent ca va mari preturile a doua SUV-uri fabricate in Statele Unite si comercializate pe piata chineza, pentru a lua in considerare costul suplimentar al tarifelor impuse importurilor de automobile de catre autoritatile din China, cea mai mare piata auto din lume. ...citeste mai departe despre " O investitie de un miliard de euro ocoleste Romania. BMW a ales Ungaria pentru a construi o noua fabrica " pe Ziare.com