O masina Uber care se conduce singura a ucis o femeie: Prima victima a tehnologiei care vrea sa revolutioneze lumea auto

Femeia traversa strada cand masina Uber, care se conducea singura, a lovit-o, potrivit Departamentului de Politie din Tempe, citat de The Guardian. Nu se precizeaza insa daca femeia a traversat in conditii regulamentare.Ea a fost transportata de urgenta la spital, dar, din cauza ranilor multiple, a murit.Uber a oprit toate testele masinilor autonome ca urmare a acestui incident si a anuntat ca a inceput o ancheta pentru a afla conditiile in care s-a produs tragedia.Mai multe companii auto au inceput teste oficiale ale masinilor autonome in conditii de trafic real, iar expertii in domeniu au avertizat din timp ca se pot produce astfel de accidente."Suntem in faza in care inca incercam sa ne dam seama cat de bune sunt aceste masini autonome. De fiecare data cand lansezi o noua tehnologie se intampla o serie de situatii care nu sunt anticipate", a spus Arun Sundararajan, un profesor de la Universitatea din New York.Uber a mai avut probleme de acest gen si in trecut, dar niciodata nu s-a ajuns la un deces. Spre exemplu, o masina suta la suta autonoma a "uitat" sa opreasca la culoarea rosie a semaforului in San Francisco si a provocat un accident. Din acel moment, Uber nu a mai putut testa masinile autonome in California.