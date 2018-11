Park4fly.ro - o parcare langa aeroportul Otopeni cu servicii premium

Serviciile Park4fly se adreseaza persoanelor fizice sau juridice, deopotriva. Soferii care detin masini personale prefera sa isi lase masinile in siguranta cat timp calatoresc cu avionul intern sau in diferite alte tari, iar cei care sofeaza autovehicule inregistrate pe firmele la care isi desfasoara activitatea procedeaza in mod similar, atunci cand este necesar sa se deplaseze in interes de serviciu cu avionul. In parcare pot fi lasate atat autoturisme cat si microbuze.Situata la doar 0,8 km fata de Aeroportul Otopeni, Park4fly include in serviciile sale si transferul individual pana la Otopeni si de la Aeroport inapoi in parcare. De astfel timpul de la momentul parcarii la cel in care clientul ajunge la terminalul plecari este de doar 10 minute.La momentul rezervarii, in situatia in care clientul solicita parcare pe termen lung la Aeroport Bucuresti, oferta va fi personalizata. Termen lung presupune cel putin 30 de zile de parcare, iar personalizarea ofertei are ca rezultat un pret mai mic. Pretul parcarii poate fi platit atat cash, cat si cu cardul, in LEI. Pentru o masina parcata pentru mai mult de o luna, clientul va plati de la 9,9 lei pe zi.Indiferent ca isi parcheaza masina pentru o perioada scurta de timp sau pentru o perioada mai lunga, clientul va beneficia si de posibilitatea de a solicita informatii prin telefon in regim non stop sau de a-si vedea masina in parcare, pentru ca va primi gratuit acces la sistemul de supraveghere video - masina este monitorizata 24 de ore, in fiecare zi din saptamana.Conexiunea la sistemul video al parcarii se poate face de pe telefon sau un alt dispozitiv conectat la Internet. Chiar daca exista un astfel de sistem conceput sa asigure clientul de calitatea serviciilor primite, serviciul de paza este asigurat si de agentii de securitate, in schimburi, pe parcursul intregii zile.Rezervarea pentru obtinerea unui loc de parcare la doar cateva minute de aeroport se realizeaza foarte simplu, completandu-se campurile libere din formularul dedicat de pe site. De asemenea, rezervarea poate fi realizata si telefonic.Dincolo de toate avantajele enumerate, se poate nota ca Park4fly nu utilizeaza taxe ascunse. Preturile comunicate de consultantii parcarii raman neschimbate la primirea efectiva a serviciilor. De astfel, nu in ultimul rand, soferii care parcheaza autoturisme sau microbuze in aceasta parcare situata chiar langa Aeroportul Otopeni, beneficiaza de seriozitatea angajatilor companiei - o echipa instruita sa asigure cele mai bune servicii in domeniu.