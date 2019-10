Parlamentul a schimbat ordonanta Uber. Se aplica de la 1 februarie si presupune o taxa de 100.000 de lei la fiecare 2 ani

Deputatii au aprobat cateva amendamente la ordonanta de urgenta, intre care si abrogarea articolului 38 care prevedea, practic, ca legea era valabila doar pentru trei ani.Potrivit celor adoptate, transportul alternativ este efectuat de un operator de transport autorizat, contra cost, pe baza de contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport detinator al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, printr-o platforma digitala avizata tehnic de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba, pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei, o filiala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, prin care se deruleaza activitatile comerciale in Romania.Ministerul Comunicatiilor va emite avizul tehnic pentru platforma digitala in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni.Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni, conform unui amendament adoptat de deputati.Actul normativ mai prevede ca pentru fiecare autoturism detinut in proprietate, inchiriere, comodat, contract de leasing si utilizat in vederea efectuarii transportului alternativ agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., emitenta a autorizatiei de transport alternativ, elibereaza operatorului de transport alternativ, in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, cate o copie conforma a acesteia, dupa depunerea documentelor, in copie, referitoare la autorizatia de transport alternativ, la certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autoturismului, declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea de catre autoturismul respectiv a conditiilor necesare, precum si la contractul de inchiriere a autoturismului sau contractul de comodat in forma autentificata a autoturismului, dupa caz.Retragerea autorizatiei de transport alternativ se ...citeste mai departe despre " Parlamentul a schimbat ordonanta Uber. Se aplica de la 1 februarie si presupune o taxa de 100.000 de lei la fiecare 2 ani " pe Ziare.com