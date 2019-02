Parteneriat istoric intre BMW si Daimler, care investesc 1 miliard de euro

Cele doua companii vor investi peste 1 miliard de euro pentru a crea mai multe platforme unice care vor interconecta si integra serviciile de car-sharing, ride-hailing, taxi, statiile de incarcare pentru vehicule electrice si transporturi multimodale.REACH NOW ofera unui numar de peste 6,7 milioane de utilizatori acces simplu si direct la o varietate de servicii de mobilitate printr-o singura platforma multimodala. Aplicatiile REACH NOW vor oferi o multime de optiuni de a ajunge dintr-un punct in altul, permitandu-le utilizatorilor sa rezerve si sa plateasca direct pentru transportul in comun si pentru alte optiuni de mobilitate, cum ar fi car-sharing, ride-hailing si inchirieri de biciclete.REACH NOW va fi condus de Daniela Gerd tom Markotten ca director executiv (CEO) alaturi de Johannes Prantl ca director financiar (CFO).CHARGE NOW este un serviciu al Digital Charging Solutions GmbH (DCS), iar reteaua sa extinsa de incarcare electrica este un factor cheie pentru condusul cu zero emisii de carbon. CHARGE NOW face ca punctele de incarcare electrica sa fie usor si rapid de localizat, simplu de folosit si platit, atat in tara, cat si in strainatate.Digital Charging Solutions GmbH ofera acces simplu si standardizat la punctele de incarcare electrica atat pentru producatorii de autovehicule, cat si pentru operatorii de flote.Cu peste 100.000 puncte de incarcare in 25 de tari, solutia lor de white-label ajuta producatorii de echipamente originale si operatorii de flote sa isi realizeze strategiile privind mobilitatea electrica. Clientii beneficiaza de acces transfrontalier la una dintre cele mai mari retele de incarcare electrica, aflata si in crestere accelerata, avand peste 250 de companii operatoare ale punctelor de incarcare pana la momentul de fata.PARK NOW face parcarea mai usoara, pe strada si nu numai. Serviciul digital inovator de parcare ofera utilizatorilor cele mai bune solutii imediate de parcare, le permite acestora sa rezerve locuri de parcare si sa isi gestioneze timpul de parcare, si faciliteaza accesul si iesirea fara bilet in garajele publice, precum si plata electronica ale taxelor de parcare.De asemenea, in timp ce 30% din traficul de pe strazile urbane este cauzat de cautarea unui loc de parcare, PARK NOW ajuta orasele sa isi reduca volumele de trafic, as ...citeste mai departe despre " Parteneriat istoric intre BMW si Daimler, care investesc 1 miliard de euro " pe Ziare.com