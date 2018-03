Compania a anuntat, intr-un comunicat, ca a cooperat cu autoritatile, dar inca asteapta explicatii clare in legatura cu ce anume au cautat."BMW Group ia situatia foarte in serios si asteapta cu interes deosebit ca circumstantele sa fie pe deplin explicate", se arata in comunicatul citat de CNN.BMW a recunoscut in trecut ca a updatat cu softuri ilegale 11.400 de masini, astfel incat sa fie posibila manipularea testelor privind emisiile de gaze. Compania sustine, insa, ca de indata ce a constatat eroarea a informat singura autoritatile.Citeste si:Scandalul Dieselgate: Mii de europeni mor anual din cauza emisiilor vehiculelorUn fost director al Volkswagen a fost condamnat la 7 ani de inchisoareVolkswagen schimba foaia dupa scandalul Dieselgate: Germanii vor dezvalui consumul real al masinilor ...citeste mai departe despre " Perchezitii in forta la sediile BMW din Germania si Austria " pe Ziare.com