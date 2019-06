Modelul in cauza este Mercedes-Benz GLK 220 produs intre anii 2012 si 2015, relateaza Reuters.Daimler a confirmat ca pune in executare decizia ministerului, dar a anuntat ca va face apel si ca va continua sa coopereze cu institutiile de control.La randul sau, Ministerul Transporturilor a anuntat ca isi va extinde investigatiile si asupra altor modele.Din 2015, de cand rivala Volkswagen a admis ca a trucat testele privind emisiile poluante, scandalul s-a extins si asupra altor fabricanti de masini. Daimler a rechemat pana acum 3 milioane de masini in service pentru a rezolva problema excesului de emisii poluante.Citeste si:UE vrea sa amendeze Daimler, BMW si Volkswagen cu pana la 1 miliard de euro fiecareFostul sef de la Volkswagen a fost inculpat pentru frauda in scandalul DieselgateC.B. ...citeste mai departe despre " Peste 60.000 de masini Mercedes diesel vor fi chemate in service din cauza emisiilor poluante " pe Ziare.com