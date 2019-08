Piata auto din Romania a crescut cu 9,5% in ultimele luni. Segmentul eco castiga teren

In acest context, spre deosebire de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Romania inregistreaza o crestere continua a pietei in ultimele 12 luni si intr-o singura luna fiind consemnata scadere, respectiv in martie.Vanzarile de autovehicule in Romania sunt sustinute, in principal, de catre persoanele juridice care acopera 57% din totalul achizitiilor de autoturisme realizate in primele sapte luni din 2019.Numarul de autoturisme achizitionate de catre persoanele fizice a fost de 42.465 de unitati, cu 28,6% peste procentul raportat in perioada similara a anului trecut. Astfel, ponderea achizitiilor realizate de catre persoanele fizice a crescut, pe ansamblul perioadei analizate, de la 37% in 2018 la 43%, in 2019.Potrivit sursei citate, in timp ce luna iulie a acestui an consemneaza un volum al vanzarilor de autovehicule in crestere cu 3,1%, comparativ cu luna similara a anului trecut, in primele sapte luni din 2019 se inregistreaza o crestere generala a pietei cu 9,5%, pe un volum total de 115.744 de unitati, dintre care 99.350 sunt autoturisme, in crestere cu 11% raportat la perioada de referinta.Restul vanzarilor este completat de cele 16.394 de vehicule comerciale, acestea avand o crestere de 1,1%, de la an la an.Topul pe marci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de Dacia - cu 31.777 de unitati, urmata de Renault (10.178 unitati) si Volkswagen (10.170).In clasamentul pe marci de autoturisme, lider continua sa fie Dacia, cu cele 30.164 de unitati (30,4% cota de piata), iar podiumul este completat de Renault - cu 8.990 de unitati (9% cota de piata) si Volkswagen - cu 8.952 de unitati (9% din total piata).Pe modele, cu cele 12.110 unitati vandute, Dacia Logan este cel mai bine comercializat in primele sapte luni din 2019, urmat de Dacia Duster - cu 7.115 de unitati, Dacia Sandero (6.514), Renault Clio (4.196) si Skoda Octavia (2.988).In functie de tipul de combustibil, autoturismele pe benzina detin un procent de 71,3% din total, dar pe de alta parte, in luna iulie, a crescut cu 3,7 puncte procentuale ponderea motorizarilor diesel, fata de cota avuta in luna iunie (26,5% vs 22,8%).Pe ...citeste mai departe despre " Piata auto din Romania a crescut cu 9,5% in ultimele luni. Segmentul eco castiga teren " pe Ziare.com