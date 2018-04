Piata auto va suferi schimbari radicale pana in 2030: Vom ajunge sa renuntam la masini?

Da, poate ca intrebarea suna putin ciudat, insa exista multe lucruri care se intampla pe piata auto la nivel global. Vorbim de tendinte care se contureaza din ce in ce mai bine. Astfel, masinile ce folosesc combustibili fosili vor fi in curand interzise in anumite zone, incurajandu-se achizitia celor electrice, mai putin poluante.De asemenea, in curand, in centrul Parisului, de exemplu, automobilele vor fi interzise cu totul in anumite zile.Nu in ultimul rand, tinerii incep sa nu isi mai doreasca sa sofeze. Cel putin cei din Marea Britanie, unde numarul celor de pana in 20 de ani care dau examen pentru obtinerea carnetului e mai mic cu 10% fata de anul 1994.Si sa nu uitam de masinile care se conduc singure, mai ales ca din ce in ce mai multi constructori auto investesc in asa ceva, dar si de "sharing economy" (modelul Uber sau, daca iti place sa conduci, al aplicatiilor care te ajuta sa gasesti masini prin oras, oriunde si oricand ai nevoie).Ziare.com a stat de vorba despre aceste tendinte cu Daniel Anghel, liderul diviziei Auto din cadrul PwC Romania. El ne-a spus ca piata auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030.Cum va arata piata auto in 2018? Romanii vor vrea sa-si vanda toate rablele, dupa noua taxa autoConform studiului Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto realizat de PwC, ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule, iar in SUA de la 270 de milioane la 212 milioane.Exista si reversul medaliei: se asteapta ca, in schimb, China sa-si dezvolte parcul auto si sa atinga 280 de milioane de autoturisme, de la 180 de milioane, cate are in prezent."Transformarile pe care industria auto le va cunoaste in perioada urmatoare sunt destul de diverse. Unele dintre acestea sunt iminente, cum ar fi raspandirea masinilor electrificate, iar pentru altele va trebui sa mai asteptam, iar aici m-as referi in principal la condusul autonom.Revenind la electrificare, vedem deja din ce in ce mai multi constructori traditionali care aduc pe piata noi modele, unele dintre ele nici nu mai trec prin stadiul de concept - ...citeste mai departe despre " Piata auto va suferi schimbari radicale pana in 2030: Vom ajunge sa renuntam la masini? " pe Ziare.com