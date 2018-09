Banii permit achizitionarea a 30.000 de masini noi, dupa ce prin prima parte a programului au fost achizitionate 21.000 de masini noi.Cei 700 de lei, prima de casare, pot fi suplimentati cu 1.000 de lei pentru masini cu emisii reduse sau cu 1.700 de lei pentru cele hibrid, a mentionat Gavrilescu, la Antena 3.Pentru cumpararea unei masini electrice sprijinul guvernamental ajunge la 10.000 de euro, in circulatie fiind deja 500 de masini electrice 100%.Ministrul a mai spus ca vor fi suplimentate si numarul de statii de incarcare a masinilor electrice, cu fonduri europene.Citeste si:Rabla 2019 ar putea primi doar masinile cu ITP valabilTopul celor mai bine vandute masini electrice in Romania si pretul lor prin programul Rabla Plus ...citeste mai departe despre " Plafonul pentru Rabla a fost majorat cu inca 200 milioane de lei " pe Ziare.com