Plangeri colective la adresa Volkswagen. Zeci de mii de clienti isi vor banii inapoi

Uniunea agentiilor pentru protectia consumatorilor din Germania (VZBZ) a inaintat numeroase plangeri contra concernului Volkswagen (VW) la Tribunalul Superior de Land din Braunschweig in contextul incalcarii normelor de poluare.Plangerile se intind pe nu mai putin de 250 de pagini. Astfel se urmareste determinarea concernului sa suporte daunele pricinuite mai multor milioane de posesori de automobile marca VW prin manipularea emisiilor poluante. "Volkswagen a inselat cumparatorii si le datoreaza acestora despagubiri", solicita seful VZBZ, Klaus Muller.Clientii trebuie despagubiti corespunzatorAstazi a intrat in vigoare noua lege "MFK", convenita de marea coalitie de guvernamant de la Berlin (CDU/CSU si SPD) odata cu preluarea noului mandat, o lege care faciliteaza revendicarea, de catre consumatori, a unor despagubiri colective din partea concernelor actionate in judecata.In procese cu caracter de precedent urmeaza a fi clarificate, in baza noii legi, chestiuni de ordin general. "MFK" a creat premisele demararii acestui proces impotriva concernului auto VW.Agentiile pentru protectia consumatorilor pot inainta plangeri, in numele clientilor, impotriva unei companii. VZBZ spera ca in urma actualului proces sa fie despagubiti proprietarii de automobile cu motoare diesel, afectati de retragerea de pe piata a masinilor pe motorina vechi. Astfel, persoanele afectate ar trebui sa primeasca suma pe care au achitat-o la cumpararea automobilului.Vizate sunt toate automobilele cu motor diesel EA 189Partidele aflate la guvernare in Germania s-au obligat sa adopte aceasta lege inaintea expirarii dreptului consumatorilor de a depune plangeri contra VW, mai precis inainte de sfarsitul lunii decembrie.Plangerile nu se indreapta doar impotriva marcii Volkswagen, ci si a celorlalti producatori din concern, in speta Audi, Skoda si Seat, in cazul motoarelor diesel de tip EA 189. In ce privese Volkswagen, VZBV estimeaza ca numarul soferilor care ar putea depune plangere se ridica la peste doua milioane.In septembrie 2015, Volkswagen a fost nevoit sa admita ca a manipulat softul de masurare a gradului poluarii la motoarele diesel. Vizate de obligatia retragerii de pe piata sunt aproximativ 2,5 milioane de automobile marca VW.