Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa. Modelele testate sunt in topul vanzarilor

"Poluarea provenita de la noile masini diesel ajunge la valori si de 1.000 de ori mai mari decat cele normale, au aratat doua teste realizate pe doua modele auto de top. Astfel de varfuri de poluare sunt foarte periculoase si pot afecta instantaneu inima.Ele sunt rezultatul unui proces de curatare a filtrelor prin care trec masinile, uneori chiar in zonele urbane, care se poate intinde pe 15 kilometri, un proces complet ignorat de testele oficiale de emisii.Peste 45 de milioane de masini care circula pe drumurile din Europa au acest filtru, ceea ce inseamna 1,3 miliarde de procese de curatare intr-un an", scrie platforma 2Celsius, membra a Federatiei Europene pentru Transport si Mediu (T&E).Potrivit platformei, organizatia T&E a comisionat testele independente si sustine ca legiuitorii trebuie sa accepte ca masinile diesel sunt inca foarte poluante si trebuie sa inaspreasca testarea si limitarea emisiilor.Modelele testateModelele testate au fost Nissan Qashqai si Opel Astra, masini aflate pe locurile doi, respectiv patru in topul vanzarilor pe segmentele lor.In urma testelor independente au reiesit depasiri cu 32%, respectiv cu 115% a limitei legale pentru emisii in timpul curatarii filtrelor."Ca urmare a unui gol in legislatie, insa, limita legala nu se aplica in timpul curatarii filtrelor, ceea ce inseamna ca intre 60% si 99% din emisiile rezultate in cadrul unui test sunt ignorate", sustin realizatorii.Conform informatiilor centralizate in urma testelor, totalul particulelor daunatoare emise de catre cele doua masini a crescut chiar mai mult, cu intre 11 si 184%, cand au fost luate in calcul si particulele ultrafine, nereglementate de lege."Aceste particule ultrafine nu sunt masurate de testele oficiale, dar sunt considerate cele mai daunatoare pentru sanatatea umana intrucat avanseaza foarte mult in corpul uman si au fost corelate cu cancerul la creier.Curatarea filtrului pentru prevenirea blocarii poate avea loc in orice conditii, inclusiv in zone urbane. In timpul testelor, nivelul particulelor a continuat sa fie mare in timpul sofatului in oras timp de 30 de minute dupa incetarea procesului de curatare.Ambele modele au respectat limita legala pentru oxizi de azot", se precizeaza in concluziile controalelor."Oamenii platesc cu plamanii"In acest context, ...citeste mai departe despre " Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa. Modelele testate sunt in topul vanzarilor " pe Ziare.com