Porsche va lansa primul automobil exclusiv electric

Numele, anuntat vineri de directorul general Oliver Blume la cea de-a 70-a aniversare a Porsche, inseamna "manz plin de viata" si reflecta celebrul logo al Porsche cu un cal negru care se cabreaza.Modelul electric sport cu patru locuri, cunoscut pana acum sub numele Mission E, va iesi de pe liniile de asamblare in 2019. Va putea ajunge in 3,5 secunde la 100 de km/ora iar autonomia modelului va fi de 500 de kilometri. Pretul modelului nu a fost dat publicitatii.Porsche a investit un miliard de euro in modernizarea principalei sale fabrici - Zuffenhausen (Stuttgart) - unde va produce primul model exclusiv electric.Porsche a anuntat ca intentioneaza sa-si dubleze pana in 2022 investitiile in vehicule electrice si hibride la peste sase miliarde de euro, in conditiile in care firma mama Volkswagen cauta sa depaseasca scandalul emisiilor (Dieselgate) si sa profite de cerea pentru vehicule prietenoase cu mediul.Porsche, un contributor important la profitul grupului Volkswagen, vrea ca pana in 2025 vehiculele pe baterii sa reprezinte un sfert din vanzarile