Pregateste-ti masina de concediu!

Verificati bateria

Verificati sistemul de climatizare

Verificati presiunea din pneuri si cauciucurile

Atentie la fluidele de care are nevoie masina

Asigurati-va ca toate semnalele luminoase functioneaza

Verificati existenta si integritatea echipamentelor de urgenta

Curatati-va masina

Schimbati stergatoarele de parbriz

Asigurati-va ca aveti obiecte necesare

Drumul pana la mare este destul de lung, iar masina trebuie sa fie bine pregatita si echipata pentru un astfel de traseu. Sa nu mai spunem de drumul catre munte, unde sunt toate sansele sa va intalniti si cu vreo cateva drumuri pietruite si pe alocuri cu gropi.Imaginati-va cum este sa plecati in concediu plini de voie buna, razele diminetii sa va ofere acel sentiment placut de vacanta, sa va inchipuiti deja cum se simte nisipul pe piele sau cum aerul curat de munte va umple plamanii.Pe masura ce inaintati, aerul de afara incepe sa se incalzeasca din ce in ce mai tare si dati drumul la AC, dar parca multe nu se schimba in interiorul masinii. Caldura este cam la fel, ba mai mult, parca ceva miroase urat si nu prea stiti de unde.Intr-un astfel de caz, prima intrebare ar trebui sa fie legata de ultima data cand ati fost la un service auto autorizat si ati facut o igienizare sistemului de climatizare.Pentru a evita astfel de situatii, dar si pentru a va spune ce ar trebui sa mai aveti in masina atunci cand plecati la drum, in acest articol gasiti cateva recomandari in ceea ce priveste pregatirea masinii pentru concediu.Puteti incepe prin stabilirea unei programari la un service auto in care aveti incredere, unde mecanicii de acolo vor face verificarile necesare masinii, iar in caz de nevoie vor putea repara piesele defecte sau va vor instiinta de necesitatile pe care le prezinta autovehiculul dumneavoastra.Puteti incepe cu verificarea bateriei, pentru a evita situatia in care veti ramane in mijlocul campului cu ea descarcata si fara prea multe masini care trec pe acolo. In cazul unei nefericite intamplari de acest gen, elanul va va disparea, iar suma pe care trebuie sa o platiti pentru achizitionarea si schimbarea bateriei nu este deloc de trecut cu vederea.Sistemul de climatizare este cel care va garanteaza aerul racoros si placut din interiorul masinii. De aceea este indicat sa faceti o vizita unui service auto autorizat pentru a verifica nivelul freonului si pentru a il incarca la nevoie.De asemenea, se recomanda efectuarea unei igienizari a sistemului pentru a nu avea parte de mirosuri neplacute pe durata calatoriei si nici de bacteriile care se ascund in orificiile de ventilatie.Datorita importantei pe care o au rotile unei masini, componentele acestora necesita o atentie aparte.Cauciucurile de vara asigura o aderenta optima pe asfaltul incins, reducand considerabil posibilitatea alunecarii. De aceea se recomanda schimbarea celor de iarna, odata cu venirea sezonului cald. Cauciucurile de vara sunt concepute astfel incat sa faca fata caldurii si sa se adapteze in functie de conditiile de drum.Un alt aspect de care trebuie sa tineti cont este presiunea din pneuri. Pe anvelopele masinii este inscris un numar special pentru acest aspect, care indica presiunea maxima pe care o pot suporta. O presiune prea mare poate conduce la explozie, iar o presiunea prea scazuta duce la uzura, la consumarea unei cantitati mai mari de combustibil si la supra-incalzirea anvelopei.Puteti incepe cu verificarea nivelului uleiului de motor. Daca acesta nu este suficient, puteti completa cu ulei de acelasi tip. Pentru achizitionarea acestuia, puteti apela la un magazin de piese auto online , scutind astfel timpul pierdut cu deplasarea. Daca stiti ca se apropie momentul in care trebuie sa schimbati acest fluid, nu amanati pana dupa vacanta, vizitati un service auto si realizati operatiunea.Verificati nivelul lichidului de racire, pe cel al lichidului de frana si pe cel al lichidului de directie, pentru a va asigura ca totul functioneaza asa cum trebuie. Nivelul scazut sau calitatea precara pot conduce la defectiuni nedorite si sume de bani cheltuite pentru reparatii.Un alt lichid pe care trebuie sa il luati in seama, este cel de spalare al parbrizului. Acesta este mai usor de achizitionat, in comparatie cu celelalte, gasindu-l chiar si in supermarketuri.Functionarea in stare optima a semnalelor luminoase este foarte importanta. Acestea va ajuta sa evitati accidentele si sa fiti vizibil in trafic.Pentru aceasta verificare nu este necesar sa vizitati un specialist sau un service auto, putand apela la cineva cunoscut sa va ajute. Persoana respectiva poate sta in exteriorul masinii, iar dumneavoastra puteti porni semnalele luminoase.Pe langa faptul ca triunghiurile, vesta reflectorizanta si trusa medicala de prim-ajutor sunt obligatorii, acestea pot fi de mare ajutor in caz de nevoie. Daca nu le aveti inca pe toate sau daca unele din acestea necesita o schimbare, le puteti achizitiona usor dintr-un magazin de piese auto online.Nu strica sa aveti la dumneavoastra si o lanterna, o surubelnita si neaparat o roata de rezerva. Un cric si o cheie franceza sunt de asemenea binevenite printre celelalte piese.Inainte cu o zi de plecarea in concediu, oferiti masinii o spalare completa. Spalati si aspirati masina la interior, pentru a va oferi confortul necesar pe toata durata calatoriei. Spalarea masinii pe exterior va asigura o vizibilitate mult mai buna atat prin parbriz, geamurile laterale, cat si luneta. Curatarea parbrizului pe interior este de asemenea recomandata.Va recomandam sa evitati lasarea sticlelor goale atat in spate cat si in fata. Sticlele de orice tip pot ajunge in fata, in partea soferului sau chiar sub pedale, putand crea astfel accidente grave.Daca stiti ca stergatoarele de parbriz sunt tocite sau prezinta alte mici defectiuni, optati pentru schimbarea lor inainte de a pleca in vacanta. Astfel va veti asigura ca parbrizul va fi in permanenta curat, iar in caz de ploaie stergatoarele vor face fata siroaielor de apa.Pe parcursul drumului veti avea nevoie de diferite obiecte care va vor usura putin calatoria. Luati in masina servetele umede si uscate, pentru stergerea cu usurinta a mainilor sau chiar a unor parti din masina.Sacii menajeri sunt necesari pentru a pastra autovehiculul departe de gunoaiele adunate de la snackurile consumate.Apa este complet necesara pentru a va pastra hidratati. Este mai ales indicata pentru sofer, pentru a evita deshidratarea.Luand in considerare aspectele de mai sus, o vizita la un service auto autorizat si cateva achizitii, daca este necesar, de la un magazin de piese auto online sau de la unul fizic, puteti sta fara grija atunci cand plecati in concediu. Mai ramane sa va faceti bagajele, sa va luati familia si prietenii si sa plecati spre clipe de relaxare.Evitati neplacerile si posibilitatea ruinarii concediului, cu doar cateva mici verificari. De ce sa va ruinati vacanta, cand puteti elimina riscurile?