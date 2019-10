"Instanta considera drept admisibil cazul", a afirmat judecatorul Michael Neef de la Inalta Curte Regionala din Braunschweig.Dupa peste patru ani de la izbucnirea in SUA a scandalului privind manipularea emisiilor poluante, compania Volkswagen se confrunta cu federatia organizatiilor pentru drepturile consumatorilor din Germania (VZBV), care reprezinta aproximativ 470.000 de proprietari de vehicule fabricate de grupul VW.Volkswagen a cheltuit pana acum aproximativ 30 de miliarde de dolari din cauza scandalului privind manipularea emisiilor poluante, iar fosti si actuali lideri ai firma au fost dati in judecata.Neef a sugerat partilor implicate sa incerce solutionarea amiabila a cazului, notand ca este dificil de evaluat valoarea pagubelor suferite de proprietarii de vehicule diesel.Germania a inceput sa permita cazuri colective doar incepand de anul trecut, astfel ca procesul impotriva Volkswagen este primul de acest fel in instantele germane."Suntem de parere Volkswagen i-a inselat si acum trebuie sa suporte consecintele", a declarat Klaus Mueller, liderul VZBV.Compania auto sustine insa ca proprietarii nu au suferit pagube intrucat vehiculele puteau fi conduse si erau sigure.Citeste si:Fostul sef de la Volkswagen a fost inculpat pentru frauda in scandalul DieselgateUnul din cele mai mari landuri germane cere despagubiri de zeci de milioane de la Volkswagen ...citeste mai departe despre " Premiera in Germania: Procesul colectiv impotriva Volkswagen, declarat admisibil. Aproape 470.000 de soferi implicati " pe Ziare.com