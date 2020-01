"Vor fi finantate (Programul Rabla si Programul Rabla Plus - n.red.). Aici este clar ca trebuie sa dam acest impuls in special pentru producatorii din Romania. Industria auto din Romania are procent foarte important din PIB, de asemenea, asigura o foarte mare parte din exporturile Romaniei, ori aici este nevoie de acest stimulent pentru a creste practic productia interna", a declarat Orban la Digi 24.Intrebat cand va fi functional acest program, Orban a raspuns: "Cel mai probabil in luna martie".De asemenea, in cadrul Programului Rabla vor fi alocate finantari si pentru automobilele electrice."Vom continua programul Rabla Plus care a fost inceput si in 2019. Nu s-au achizitionat foarte multe masini electrice, dar o parte din Programul Rabla va fi alocat si pentru masinile electrice", a mai spus Orban. ...citeste mai departe despre " Premierul anunta ca Programul Rabla va continua "cel mai probabil in luna martie" " pe Ziare.com